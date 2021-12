Ministerio de Salud confirma que vacunación de niños busca retomar las clases presenciales en 2022

Escucha esta nota aquí

El ministro de Salud, Jeyson Auza, confirmó este jueves que la vacunación de niños entre 5 y 11 años busca que se retomen las clases de forma presencial en 2022 y garantizó la seguridad de las dosis Sinopharm que se utilizarán con ese grupo de la población.

“No existe un solo objetivo, existen muchos objetivos, ofrecer la oportunidad de la mayor protección posible a nuestros niños, para una posibilidad de retornar a clases presenciales, esto nos amplía, nos genera optimismo ante esta necesidad que es importante”, dijo la autoridad.

Señaló que la logística para la distribución y uso de los inyectables está terminada, y que el miércoles, tras el anuncio del presidente Luis Arce, se emitió el instructivo para que los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) inicien con la aplicación.

“Esta vacuna ha demostrado su seguridad, su inocuidad, su efectividad y se aplica en varios países, además de haber recibido la autorización de uso en otros grupos etarios (…) Para nosotros nos da tranquilidad para que use la plataforma más conocida y utilizada para la elaboración de vacunas, estamos hablando de una vacuna inactivada, no atenuada, una debilitada que tuviera mínima posibilidad de producir enfermedad, esta vacuna no puede producir enfermedad”, recalcó.

Anuncio de Arce:





Ayer el jefe de Estado anunció que antes que finalice la gestión arribará al país un lote de tres millones de dosis de Sinopharm, como donación de China, las cuales estarán destinadas a 1.646.498 niños entre 5 y 11 años.

“Los requisitos son los mismos que hemos solicitado para los mayores de 18 años, de ahí en adelante hemos adaptado la firma de una autorización para el uso de esta vacuna, los requisitos son los mismo, este consentimiento informado, estar presente con una persona adulta responsable y la fotocopia de carnet”, remarcó Auza en entrevista con Unitel.