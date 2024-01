Ministerio de Salud denuncia utilización de menores de edad en manifestaciones

Desde el Ministerio de Salud denuncian que un grupo de manifestantes utiliza a menores de edad en sus protestas, justo en el frontis del edificio de la institución. Asimismo, aseguran que se trata de personas a las que se contrató durante la pandemia, pero que, actualmente, no tienen relación con esta instancia del Estado.

La viceministra exhortó a todas las personas involucradas a no utilizar la figura de niños, niñas o adolescentes porque ellos están protegidos por las leyes y la Constitución Política del Estado al ser el bien mayor de la sociedad.



“No pueden traer a los niños, hablan de lactantes cuando los lactantes definitivamente no deberían ser sometidos (a estas protestas) y deberían estar bajo un resguardo de la familia, bajo una protección”, explicó Hidalgo.