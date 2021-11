Ministerio de Salud iniciará auditoría y procesos contra quienes "permitieron que Calvo cobre sin trabajar"

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud anunció este lunes el inicio de una auditoría para determinar quiénes son los responsables de permitir que Rómulo Clavo, presidente del Comité pro Santa Cruz, cobre su sueldo sin acudir a trabajar a la Caja Petrolera en esa región del país.

“No es posible que entre enero y marzo de 2021 se haya faltado y no haya sanciones; que de enero a marzo se produjeran faltas y no sean sancionadas, y se produjera el pago ilegal de estos salarios. Hay personas que permitieron eso y nosotros seremos implacables. Existen clanes familiares en la Caja Petrolera de Salud, nosotros, desde el Ministerio de Salud, vamos a garantizar que no se vulnere así la utilización de los recursos de los asegurados”, reprochó el ministro Jeyson Auza.

Adelantó procesos administrativos y penales por incumplimiento de deberes desde su unidad de transparencia, tras que una investigación interna se determinara que Calvo y otro médico recibieron su remuneración, pese a acumular varias inasistencias.

“Este señor no tiene fuero sindical, realizaremos una auditoría, un proceso administrativo, una investigación y los culpables deberán asumir sus responsabilidades administrativas y penales por incumplimiento de deberes, ya basta de creer que las cajas son un feudo donde algunas personas pueden hacer lo que les viene en gana”, dijo el ministro.

La conferencia:





Calvo lideró, junto a gremiales y transportistas, el paro multisectorial de nueve días, contra la aprobación de leyes sin consenso ni socialización por parte de la mayoría del MAS en el Legislativo. La protesta logró la abrogación de la norma 1386.

Sin embargo, la autoridad atribuyó a esa medida de presión que ahora la capital cruceña concentre más del 50 por ciento de los casos de Covid-19.