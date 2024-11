Ministerio de Salud niega recorte presupuestario en el SUS

El Ministerio de Salud negó que existan recortes del Sistema Único de Salud (SUS) en los hospitales de tercer nivel en el departamento de Santa Cruz. Aclaró que en esta región existe un saldo de Bs 44 millones no ejecutados por la Gobernación Departamental, además de contar con un presupuesto adicional de más de Bs 29 millones destinado a partidas esenciales, que garantizan el funcionamiento de los hospitales.



“Nunca hemos tenido desabastecimiento de fondos en el Sistema Único de Salud. Entonces, nos extraña que se esté tratando de confundir a la población con información sesgada, información que no es real y que ponga en zozobra a la población de Santa Cruz, creyendo que los hospitales de tercer nivel de la ciudad y del departamento de Santa Cruz van a quedar en abandono. Eso es absolutamente falso (…). La población debe quedarse tranquila y saber que su Gobierno nacional y el Ministerio de Salud y Deportes están cubriendo y lo seguirán haciendo porque es un mandato constitucional”, manifestó la Directora General del Sistema Nacional de Salud, María Bolivia Rothe, en conferencia de prensa.



De cara al cierre fiscal de 2024, previsto para el 21 de diciembre, el Ministerio estableció un desembolso adicional de Bs 29,8 millones. Este monto se destinará exclusivamente a partidas prioritarias, como: alimentación, servicios básicos y medicamentos, garantizando el funcionamiento continuo de los hospitales en Santa Cruz, indicaron desde el Ministerio.



La decisión de priorizar estas partidas responde a la imposibilidad de realizar contrataciones por licitación debido a los plazos legales. En su lugar, se empleará la modalidad de compras directas para asegurar la provisión inmediata de los insumos más esenciales, explicó Rothe.



El Ministerio reiteró que no existe recorte presupuestario en el SUS y que los ajustes realizados buscan garantizar que los recursos disponibles se utilicen de manera eficiente en beneficio de la población.



En este contexto, el asesor de Despacho del Ministerio de Salud, Javier Moreno, detalló que el saldo presupuestario que tiene todavía la Gobernación cruceña es de Bs 44 millones —no ejecutados— de un presupuesto de Bs 172 millones que fueron transferidos durante este año para el funcionamiento de los hospitales de tercer nivel.