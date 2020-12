Ministerio de Salud prevé que el pico alto de la segunda ola llegue en febrero y anticipa medidas drásticas si hay descontrol

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud prevé que el pico más alto de la segunda ola de contagios con Covid-19 se registre en el país en febrero y anticipa que se asumirán medidas “drásticas” si existe descontrol que impida la atención de pacientes con el mal.

En una larga conferencia de prensa, el titular de ese despacho, Édgar Pozo, afirmó que si es necesario, se modificará o elaborará nuevas disposiciones legales, en referencia al Decreto Supremo 4404, que levantó las restricciones que persistían en relación a eventos culturales, sociales, recreativos y deportivos.

“Nosotros pensamos que la posibilidad que este proceso de recrudecimiento de coronavirus pueda estar en su pico más alto en febrero, ya lo estamos percibiendo, pero lo más probable es que en febrero tengamos el pico más alto, cuando se producen las fiestas carnavaleras. Seremos estrictos, si hay posibilidades de una contingencia descontrolada, tomaremos determinaciones drásticas”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Enfatizó que son tres los elementos de protección que la población no debe descuidar: el uso del barbijo, de forma adecuada, no es aconsejable que sea utilizado de manera parcial, debe cubrir la nariz y la boca; el lavado de manos, no solo tres veces al día, 10 o 20 veces con agua y jabón o alcohol; y el tercero es el distanciamiento de al menos un metro y medio.

Recalcó que, actualmente, existe un alza de nuevos contagios en Santa Cruz, La Paz, Tarija y Cochabamba, admitiendo que el temor también está centrado en los pacientes asintomáticos, que pueden estar esparciendo el virus sin saberlo, por lo que reiteró que la población debe acudir a centros médicos al menor síntoma que presente.

“No es cierto que los hospitales en este momento estén colapsados, esa no es una información real. Hemos aprendido la lección del tipo de mecanismo de agresión que tiene el virus en la primera ola, y esto nos permitió tomar previsiones”, aclaró Pozo.

Finalmente, explicó que se retoman las medidas necesarias para que los centros médicos puedan habilitar espacios para la atención de pacientes con coronavirus y se iniciaron controles con la finalidad de evitar que clínicas privadas lucren de forma desmesurada ante esta contingencia.