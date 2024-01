Ministerio de Salud recomienda inmunizar a los niños contra el covid, antes del inicio de clases

“Recomendamos que, días previos al inicio de clases, en que van a estar concentrados de 30 a 40 alumnos en un solo ambiente, es mejor que vayan protegidos; no sólo con la vacuna sino con los mecanismos de protección, como: el uso adecuado de barbijo, del alcohol en gel, el lavado constante de manos, porque no vamos a evitar que estén concentrados en el aula, pero sí (promoveremos) que se apliquen las medidas de bioseguridad”, afirmó el viceministro, según un boletín institucional.



La vacuna pediátrica se aplica a niños de 5 a 11 años de edad. Quienes cursan enfermedades de base, o crónicas, reciben tres dosis: la primera, al contacto, cuando llega al centro de salud; la segunda, a las tres semanas de la primera (21 días); y la tercera, seis meses después de la segunda. A quienes no recibieron ninguna vacuna anticovid, se aplica una dosis única.



“En este tiempo de brotes de covid 19, necesitamos del concurso de la población; las vacunas son gratuitas, están certificadas, están disponibles; el personal está esperando para vacunar y los insumos están disponibles en cada uno de los establecimientos”, insistió Enríquez.



Recordó que más de 600 mil vacunas fueron distribuidas a los nueve Servicios Departamentales de Salud (Sedes), por lo que las dosis pediátricas y de adultos están disponibles en los más de 3.800 centros de salud de todo el país.



Enríquez mencionó que, ante el aumento de casos de covid 19, en este periodo del año, algunos Sedes han dispuesto puntos de vacunación en lugares concurridos.



“Como padres de familia tenemos que tomar las medidas más adecuadas, y una de ellas es promover la vacunación que nos va a prevenir de las complicaciones de la enfermedad”, instó el viceministro.