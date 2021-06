Ministerio de Salud: “Se va autorizar la vacunación para embarazadas en el país”

Escucha esta nota aquí

Desde inicios de este año Freddy Armijo está a cargo de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud. La autoridad señala que el próximo mes se podría hablar de un control de casos de la tercera ola. No obstante, proyecta que en septiembre el país enfrentará una cuarta ola de coronavirus y se espera que sea de menor impacto, por la vacunación, una de las medidas de contención que avanza contra reloj. Adelanta que se autorizará la inmunización a embarazadas.



¿Cuál es la evolución de la curva epidemiológica en el país?



El país está en una meseta con tendencia a una desescalada de casos de coronavirus. Esta situación, en general es en ocho departamentos.



Tarija es el único departamento que sigue en la segunda ola. Cada ola se caracteriza porque empieza con pocos casos, alcanza su máximo pico y luego se agotan los contagios, por saturación (no quedan muchos susceptibles) o por los efectos de la vacunación. Eso presentó Tarija en la primera ola, pero en la segunda no tuvo estas características. Desde la segunda ola está en una especie de meseta larga, con semanas con incremento y otras con decrecimiento. Sin embargo; las últimas semanas hubo un decrecimiento y estamos esperando cómo se comportará en las siguientes, para hablar recién de un descenso o un agotamiento de su segunda ola en ese departamento.



¿Hasta cuándo estima que se logre controlar esta tercera ola en el país?



En esta tercera ola veremos las próximas semanas. En epidemiología todo se habla en términos probabilísticos, probablemente el país esté entrando en una desescalada, pero esta desescalada va durar hasta principios o mediados de julio porque los casos no bajarán bruscamente.



¿Desde el Ministerio de Salud prevén una cuarta ola?



En este año, probablemente tengamos una cuarta ola, una vez más, probablemente. Pienso que, con actividades, como el rastrillaje casa por casa y con la vacunación, se podrá interrumpir la transmisión de la enfermedad. Por todo esto el nuevo repunte ya no tendrá las mismas características de la tercera ola, sino que esperamos que sea más benigna (menos letal).



Esperamos que sea de un volumen considerable, pero de una magnitud inferior a la tercera ola que fue de una magnitud importante.



¿Cuándo se prevé la cuarta ola?



En septiembre probablemente estemos con algunos picos que pueden ser característicos, puede probablemente, ser las características de una posible cuarta ola, pero de una magnitud mucho menor a la tercera ola.



¿En septiembre podría registrarse este pico?



Probablemente. Esto dependerá del avance de la vacunación y del comportamiento de la población.



¿En el país es posible que haya más de una cuarta ola?



Primero esperemos la cuarta ola, aunque la vacunación nos ayudará con la contención. Esto siempre y cuando la población boliviana se dé cuenta y se sensibilice que, con la vacuna evitamos enfermarnos. Además, siempre y cuando se continúe con las medidas de bioseguridad y si todos ayudamos en este tipo de medidas seguramente para los meses de septiembre vamos a estar en otro ambiente.



¿Qué se proyecta para el próximo año con el coronavirus en el país?



Vamos a hablar de olas en tanto y cuando haya un volumen grande de infectados, pero que esta pandemia un día desaparecerá, eso no va suceder. Seguirá, así como en el sarampión, que estamos expectantes a la aparición de un caso e intervenimos como control de foco. En esta pandemia de coronavirus de aquí en adelante van a aparecer focos, los cuales tendremos que intervenir, como el sarampión y como en todas las enfermedades inmunoprevenibles.



¿Desde el Ministerio de Salud se contempla recursos para una vacunación anual?



Sí, desde el Ministerio de Salud se está contemplando comprar vacunas contra el coronavirus cada año. Esta enfermedad entró al grupo de las enfermedades inmunoprevenibles, al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y la vacunación seguirá siendo gratuita.



¿Se tiene contemplado vacunar a las embarazadas en el país?



No se las está vacunando actualmente, pero se va autorizar la vacunación de embarazadas.



¿Desde cuándo?



Será pronto, probablemente este mes.



¿Por qué se decidió incluirlas?



No se las estaba incluyendo porque el embarazo es un evento en el cual se debe tener especial cuidado para dar medicamentos o para poner una vacuna, por lo que significa la vida de embarazada y los efectos que se puede tener en el bebé, por eso siempre se actúa con precaución con este grupo.



Actualmente hay casos de embarazadas con coronavirus en todos los departamentos del país. El más conocido recientemente es el de una señora en Sucre (Chuquisaca) que tuvo Covid-19 y dio a luz trillizas. Por esto la necesidad de incluirlas en la vacunación.



¿Y a los menores de 18 años?



En el mundo aún no se definió una política sobre esto, probablemente se tenga que hacer, pero ese es un proceso que vamos a vivirlo una vez que logremos controlar lo que sucede en la población de 18 y más años.



¿Qué variantes circulan en el país?



La Alfa que es la británica y la Gamma que es la brasileña. Por razones de frontera se sabe que en todos los departamentos estamos con circulación de la Gamma o la que conocíamos como P1.



Lo que se sabe actualmente es que la variante más expandida en el país, la que más casos se encuentran es la brasileña, especialmente en el Oriente Boliviano y en Oruro.



Aunque actualmente en el país están circulando tres variantes, la original que surgió en Wuhan (China), la brasileña y la británica.



¿Se identificó casos con la variante Delta en el país?



No, aún no se tiene casos de esta variante.



¿En las últimas semanas se ha mantenido el perfil epidemiológico o han observado algún cambio que haga sospechar de la circulación de otra variante más?



Las variantes de coronavirus son sensibles a la vacuna, a todo el tratamiento que se estuvo haciendo hasta ahora y para contenerlas no tienen otra particularidad que el uso de las mismas medidas de bioseguridad que todos conocemos.



Solo en algunos casos las variantes pueden modificar la historia natural de la enfermedad, la evolución, como en el caso de la brasileña que derivó en evolución más rápida de la sintomatología.



¿Actualmente a qué grupo de la población afecta más el coronavirus en el país?



Hemos observado que no hay una variación sustancial en el rango de edad de los afectados. Sigue siendo el grupo de 30 a 40 años el que más se está enfermando. Sin embargo, los que ingresan a terapia intensiva siguen siendo, en su mayoría, los que tienen algún factor de riesgo, vale decir, que tienen alguna comorbilidad, ellos son los que tienen mayor riesgo.



¿Se reportaron casos de jóvenes en estado crítico sin tener enfermedad de base?



Esta tercera ola tiene dos características que no existía en la primera ni segunda, una es la presencia de variantes y la otra es la vacunación.



En los últimos tiempos lo que se observó en el país es una modificación en la evolución de la enfermedad, los enfermos pasan a estados críticos más rápido.



