Ministerio declara alerta ante la viruela del mono y pide vigilancia epidemiológica activa

El Ministerio de Salud declaró alerta epidemiológica e instruyó vigilancia epidemiológica activa, como previsión ante la eventual llegada de la viruela del mono al país. Para ello elaboró un manual para unificar el proceder de los nueve Sedes, según informó su titular, Jeyson Auza, en conferencia de prensa.

“No podemos permitir que se genere zozobra y miedo ante la posibilidad de un caso sospechoso”, afirmó. Además explicó que la alerta epidemiológica tiene que ver con estar atentos ante la ocurrencia de algún caso.

La autoridad manifestó que la viruela del mono o viruela símica no presenta complicaciones y que es una enfermedad autolimitada. Si bien no existe una vacuna específica, el ministro explicó que la vacuna contra la varicela humana da cierto nivel de protección. Aclaró que esta ya no está disponible desde la década de 1980.

“Como Ministerio estamos tomando las previsiones necesarias. En este momento ninguna instancia, ni nacional, ni internacional, recomienda la vacunación”, advirtió.

El manual que ha sido entregado a los Sedes contiene la información necesaria para identificar los casos sospechosos, probables y confirmados, así como los pasos que se deben seguir para tomar muestras y a qué laboratorios de referencia deben enviarse, y cómo proceder para confirmar o descartar el diagnóstico, según mencionó la autoridad.

“Por el momento no es una amenaza que significa la preocupación; pero no podemos descuidar la posibilidad de ocurrencia de casos”, señaló Auza.

Entre los signos de alerta, la autoridad refirió: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor de espalda, ganglios inflamados. Además pidió tomar atención si la persona estuvo en países donde actualmente existe la enfermedad, en los 21 días anteriores.

