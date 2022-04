Ministerio envió información sobre la Ley de Emergencia Sanitaria al Colegio Médico para retomar el diálogo

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud anunció que envió tres carpetas de información que los médicos y trabajadores de salud pidieron para fundamentar su solicitud de eliminar la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional Covd-19. Esperan que el Colegio Médico de Bolivia se contacte con ellos para retomar el diálogo, que entró en cuarto intermedio la segunda semana de abril.

“El día de hoy estamos remitiendo la información solicitada por el Colegio Médico de Bolivia en 15 puntos que han llegado antes de los feriados de la semana anterior, hemos trabajado durante el feriado y el fin de semana para responder a la ampulosa solicitud de información en tres carpetas. Como se puede ver es amplia la información que se está remitiendo”, informó el titular de esa cartera, Jeyson Auza, en conferencia de prensa.

Auza señaló que, en primera instancia, cuando iniciaron el diálogo con los médicos, éstos presentaron un pliego petitorio con 14 puntos que, indicó, fueron respondidos. Diferenció un segundo pedido, con la presentación de un nuevo pliego, como Comisión Nacional de Salud y ya no como Colegio Médico de Bolivia, al que el ministerio también respondió, “en pro del diálogo y que no se perjudique a la población”. Este pliego está firmado no solo por el Colegio Médico, sino también otras instituciones del ámbito de la salud en el país.

El ministro recordó que en la reunión del pasado 8 de abril participaron no solamente los directivos del Colegio Médico, sino varias instancias, que se comprometieron a no realizar medidas de presión hasta que se restaure el diálogo pautado para el martes. Lamentó que, sin embargo, los dirigentes de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Seguridad Social (Fesimras) convocaron a un paro, incumpliendo el compromiso asumido en esa fecha.

Desde el Colegio Médico de Bolivia indicaron que recibieron las carpetas y que deben ser analizadas por los representantes de los colegios médicos departamentales. Se calcula que el diálogo sea el próximo miércoles, debido a que debe ser convocado con 48 horas de anticipación para que los representantes departamentales puedan viajar a la capital paceña.



Las demandas de los médicos están referidas a: la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria que, según indican, no se cumple; el pago de salarios de los profesionales que trabajaron durante la pandemia, la dotación de ítems a nivel nacional, la institucionalización de los cargos de base, medios y jerárquicos y la estabilidad de la seguridad social.

Caja Nacional de Salud

Por otro lado, el ministro Auza pidió a los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) que demandan la renuncia de su gerente general, que se sienten a la mesa de diálogo a resolver sus peticiones y advirtió que, si en medio de sus "amenazas de paro" suspenden los servicios a la población, se procederá al descuento como corresponde por ley.

“Hacemos un llamado a este sector movilizado a que depongan las actitudes de confrontación y se sienten en una mesa de diálogo los actores involucrados; entendemos que el actual gerente de la CNS ha convocado al diálogo; pienso que ese es el espacio donde deben subsanar todas las dificultades y demandas que pudiesen tener”, expresó la autoridad.

El Sindicato Médico y Ramas Afines (Simra) de la Caja Nacional de Salud anunció un paro de 72 horas, a partir del miércoles 20 de abril debido a que considera que sus demandas no son escuchadas por el Gobierno nacional.

Lea también Mundo Paraguay levanta emergencia sanitaria y pone fin al tapabocas obligatorio El barbijo sigue siendo imprescindible en lugares cerrados y en hospitales

​