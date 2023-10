Ministra de Culturas pidió que no se entonen los himnos de Tarija y de Bolivia en posesión de Comité Impulsor de las Comadres

La ministra de Culturas, Sabina Orellana , no asistió por cuenta propia al acto de posesión del Comité Impulsor de las Comadres debido a que no tomaron su exigencia de no entonar los himnos de Tarija y de Bolivia. Carmen Julia Vargas, miembro del Comité Impulsor de las Comadres, confirmó a EL DEBER que esa autoridad gubernamental había pedido que ambos himnos no se canten y eso provocó el rechazo de las asistentes que optaron por llevar adelante la ceremonia este sábado sin su presencia.

La posesión estuvo a cargo de la directora de Gestión Cultural y Patrimonio de la Gobernación de Tarija, Cinthia Choque.



Según Vargas, no hubo discrminación ni prohibición del ingreso a la ministra Orellana que no acudió, pese a coordinarse esta actividad desde hace tiempo.



"Ella, por propia cuenta, no asistió luego que las comadres no estaban de acuerdo con su pedido de no entonarse los himnos", respondió la representante de las Comadres ante una pregunta formulada.



En un rueda de prensa, la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana, dijo que se tomó la decisión de suspender la posesión del Comité Impulsor de las comadres de Tarija hasta nuevo aviso.



La autoridad declaró que es nula cualquier posesión y que hubo injerencia de instituciones que no son actores culturales ni están dentro de sus competencias legales.



Las Comadres en Tarija conformaron el Comité Impulsor para postular esta tradicional festividad ante la Unesco la declaratoria como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.