Ministra de Trabajo desmiente denuncias anónimas de “corrupción” y afirma que tiene “trayectoria intachable”

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, desmintió este martes las denuncias anónimas por presunta corrupción que surgieron en contra de su cartera de Estado y pidió a la población no dejarse engañar con información falsa.

“ No cobramos por cargos, no hacemos ese tipo de relacionamientos y si estuvieran haciendo en nuestro nombre, por favor, ayúdennos a denunciar. Yo tengo los dos apellidos tan limpios como dejaron mi padre y mi madre, y pretendo mantenerlos así para mis hijos”, subrayó Navia.

Insistió que no tiene ninguna relación personal ni institucional con este tipo de acciones y recordó que el objetivo del Ministerio de Trabajo “no es una agencia de empleos”.

Este ministerio “no es un lugar donde la gente pueda venir a buscar trabajo; este ministerio no se dedica a ‘acomodar’ gente en otras instancias gubernamentales, nosotros no hacemos ese trabajo, (…) no nos involucren en actos irregulares”, afirmó.