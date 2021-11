Ministra Prada: "Como cruceña pido perdón por el odio, racismo y desestabilización sembrada"

Escucha esta nota aquí

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, visitó en las últimas horas el Distrito 8 de la ciudad de El Alto y aprovechó los micrófonos para pedir perdón al considerar que muchos "cruceños siembran odio".

Prada, que es oriunda de Santa Cruz, señaló que muchos "hermanos y hermanas" cruceños todavía están "sembrando odio, racismo, generando desestabilización, confrontación y violencia.

Además, dijo sentirse orgullosa de El Alto, no solo por el "trabajo, la lucha y la resistencia" demostradas, sino también por el corazón de dignidad que tienen los vecinos en las actividades que realizan.

También recordó las muertes de Senkata, que se dieron en los conflicto de noviembre de 2019. Que el pueblo pide memoria, verdad y justicia. "Honor y gloria para todos los caídos en Senkata", remarcó. Por otro lado, sostuvo que el presidente Luis Arce Catacora está trabajando mañana, tarde y noche para hacer de El Alto la ciudad que merece ser.

Valoró la "fuerza" de la población alteña y aseguró que el presidente Arce no la dejará a un lado. "Nuestro hermano Lucho no va a dejar a El Alto solo", cerró, no sin antes agradecer a los paceños por "contarles sus historias".



