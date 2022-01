Ministra Prada dice que Arce puede disponer un cambio de Gabinete en cualquier momento

Escucha esta nota aquí

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este jueves que en cualquier momento se puede registrar un cambio de Gabinete, debido a que los colaboradores de Luis Arce pusieron sus cargos a disposición.

Prada enfatizó que no existe una fecha específica para que se produzcan salidas en el Órgano Ejecutivo y que será el primer mandatario quien tome esa decisión.

“En relación al cambio de Gabinete, no existe una normativa que determine un mes específico para realizar cambios, no tenemos estipulado que el presidente, en sus atribuciones para evaluar al equipo que lo acompaña, deba hacer cambios en enero, agosto o noviembre, no está establecido un mes específico”, dijo.

Las declaraciones:





En jornadas previas al 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, se celebraron intensas reuniones con organizaciones sociales, que presionaban para la salida de determinados ministros. Sin embargo, pasada esa fecha, no hubo ningún retoque y ahora se espera una nueva evaluación para el 11 de febrero.

“Hemos realizado una evaluación en función a resultados y a objetivos que nos hemos trazado. Nosotros hemos manifestado al presidente que nuestros cargos están siempre a disposición, no hay un mes específico. En el momento en el que él determine, cualquiera de nosotros dará un paso al costado para seguir contribuyendo al fortalecimiento de nuestra revolución democrática cultural”, insistió la ministra en entrevista con RTP.

