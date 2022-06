Ministro acusa a médicos de conspirar, mientras que éstos se refieren a su 'incapacidad' de dialogar

Escucha esta nota aquí

“Lo que hacen algunos malos dirigentes que toman el nombre del Colegio Médico es caricaturesco. Hoy ha quedado evidenciado que la intención de estos malos dirigentes es absolutamente política; a ellos no les interesa los ítems, los hospitales, las enfermeras, los médicos y menos la salud de los bolivianos”, manifestó el ministro de Salud, Jeyson Auza, en conferencia de prensa la noche de este miércoles, en referencia al paro de 48 horas, convocado por el Consejo Nacional de Salud para este jueves y viernes.

El ministro aseveró que se trata de dirigentes que buscan intereses personales, mientras que "el Gobierno nacional está en defensa de la vida de los bolivianos".

Ante las declaraciones realizadas el lunes por los médicos, que pidieron al presidente que designe a otro vocero si el ministro de Salud no quería dialogar con ellos, Auza atribuyó que la intención no es hablar de salud, sino hablar de política. “Lo que quieren es conspirar, como lo hicieron en 2019”, manifestó.

Pese a que el ministro señaló que los médicos están cambiando sus demandas continuamente, desde Santa Cruz el presidente del colegio Médico, Wilfredo Anzoátegui, desmintió que así sea: “Lamentamos que se dirija de esa manera al pueblo boliviano, con aseveraciones en las que prácticamente le está mintiendo porque nosotros nunca hemos modificado nuestro pliego petitorio”.

Anzoátegui negó que se trate de una medida política y manifestó que exigen recursos humanos necesarios para la atención a la ciudadanía; recordó que ese personal debe estar acorde al crecimiento vegetativo de la población; manifestó que ningún departamento ha recibido ítems para salud en cinco años.

“(…) Amenazando con descuentos, no es la primera vez que nos hacen (descuentos). Y, si nos preguntan, no tenemos miedo; el paro se ratifica”, afirmó Anzoátegui, que responsabilizó a Auza por la medida, debido a que no volvió a convocar al diálogo.

“Si nosotros llegamos a un paro de 72 horas, a un paro indefinido, es por la incapacidad del señor ministro de sentarse con sus profesionales de salud, a poder dialogar y llegar a una solución de los problemas”, arremetió.

Sobre el paro de este jueves adelantó que reforzarán la atención de Emergencia y que tanto la vacunación como la atención de los laboratorios se mantendrán.

Auza anunció que harán un seguimiento en los centros de salud para precautelar que no se perjudique el servicio de salud para la población.