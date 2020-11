Ministro advierte con juicio de responsabilidades a los consejeros de la magistratura si no renuncian hoy

Escucha esta nota aquí

El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió con un juicio de responsabilidades a los consejeros de la magistratura si no renuncian hoy (martes). Los responsabiliza de dilatar la designación de 151 jueces, afectando a la población litigante.

“El inicio de un juicio de responsabilidades es inminente. Si no tenemos decisiones patrióticas de estos consejeros que den un paso al costado y decidan de una vez dejarnos encarar una reforma judicial, vamos a tener que iniciar un juicio de responsabilidades”, dijo la autoridad en entrevista con el programa ‘Noches Sin Tregua’ de Cadena A.

Datos indican que en el país existen 300.000 causas en instancias judiciales acumuladas por el periodo de la cuarentena, en el que se suspendieron las actividades en los juzgados y ahora se retoman de forma paulatina y virtual.

“Ni aún con los que van a nombrar el jueves, van a llenar las acefalías. No han tomado criterios de previsión”, acotó, lamentando que el Consejo de la Magistratura se convirtiera en un “monstruo administrativo”.

La entrevista:





Actualmente, la Magistratura está compuesta por Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, electos en 2017 por un periodo de seis años, quienes, de forma “inminente”, deberán afrontar el proceso al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“La oportunidad que (ellos) han tenido no es un mes, no es dos meses, han tenido tres años para sacarnos de esta crisis, (pero) en estos tres años la han profundizado más y esperar otros tres años para que terminen de enterrar el Poder Judicial creo que no es responsable y mi responsabilidad es denunciar estos hechos y tomar las acciones necesarias”, sostuvo el ministro.