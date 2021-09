Ministro asegura que nunca respaldó a Alanes y que el conflicto de Adepcoca no tiene nada que ver con el Gobierno

Escucha esta nota aquí

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó este jueves que en algún momento se hubiera respaldado a Arnold Alanes como dirigente de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca).

La autoridad nacional enfatizó que ese conflicto es “privado” y no tiene nada que ver con la administración de Luis Arce, abogando que la asamblea del lunes, por la paz y la unidad, pueda resolver las diferencias entre los pobladores delos Yungas de La Paz.

“Nunca hemos respaldado, este es un tema totalmente privado, hemos sido respetuosos a lo que determinó su asamblea, hemos visto que se ha determinado como ganador al señor Alanes, pero la nueva asamblea determinará si seguirá a la cabeza o se llevan a cabo nuevas elecciones, este es un tema privado, no tiene nada que ver con el Gobierno”, dijo en conferencia de prensa.

No obstante, en su momento Del Castillo y el titular de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, acudieron a la sede de Adepcoca y felicitaron al nuevo dirigente, que asumió funciones el pasado lunes y desató una dura protesta de sectores contestatarios.

“Este Gobierno no apoya a ninguna persona de Adepcoca, lo que estamos haciendo es resguardar las inmediaciones del municipio de La Paz, evitar un enfrentamiento entre dos bandos, estamos cuidando la vida y la seguridad de los bolivianos”, agregó hoy el ministro de Gobierno.

Los enfrentamientos entre la Policía Boliviana y los cocaleros cumplen 10 días, en medio de denuncias de uso excesivo de agentes químicos, infiltrados y daños a la propiedad privada en las zonas Villa Fátima y Villa El Carmen.

Al respecto, el titular de la institución del orden, Jhonny Aguilera, negó que agentes se hagan pasar por cocaleros y detonen explosivos, como advierten videos grabados por vecinos que circulan en redes sociales.

“La Policía no permitiría bajo ninguna circunstancia que alguno de sus miembros actúe como infiltrado. Nosotros solo arrestamos a los que están en franca contravención a la norma (…) No hubo uso excesivo de gas lacrimógeno. Existe una gran cantidad de personas que no son fácilmente identificables”, manifestó.

Los últimos datos indican que ocho uniformados resultaron heridos producto de las exposiciones, dos de gravedad; también se detuvo a una persona portando dinero y desde ahora se procederá a arrestar e iniciar procesos judiciales a quienes sean sorprendidos manipulando dinamita.

Sin embargo, el bando que respalda a Armin Lluta como líder del sector, asegura que el Gobierno e incluso la Policía respaldan a Arnold Alanes y que incluso intentan poner a los vecinos de la zona en su contra.