Ministro Auza: Estudios preliminares no han detectado la variante Ómicron en Bolivia

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este jueves que estudios preliminares de secuenciación genómica que realiza el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) establecen que no se ha detectado hasta la fecha la presencia de la variante ómicron en Bolivia.



“No sé de dónde haya surgido la manifestación de que hoy vamos a confirmar que la variante ómicron está, nosotros lo que hemos dicho en su momento es que estamos realizando los estudios de secuenciación genómica, que hoy día ya tenemos los primeros resultados preliminares, lo que establecen por el momento la no existencia de la mencionada variante en el país”, aseguró categóricamente la autoridad.



Auza explicó que los estudios para detectar la presencia de una u otra variante no se las realiza de la noche a la mañana y por responsabilidad con la población no se puede hacer afirmaciones o declaraciones apresuradas y fuera de contexto.



Pidió que el tema sea manejado con responsabilidad por lo delicado que es ya que se trata del cuidado de la salud de la población.



“Nosotros vamos a continuar con estos estudios y apenas tengamos los resultados definitivos a la población boliviana”, acotó.