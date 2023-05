Ministro cuestiona el incremento de mensualidades en colegios privados y recuerda que no está permitido

El ministro de Educación, Édgar Pary, este miércoles cuestionó que existan colegios privados que estén incrementando el monto de las mensualidades, y citó la resolución 033/2023, que establece que no debe existir ese aumento.

“Está clara esta resolución ministerial, y esperemos que los propietarios la vayan tomando en cuenta y no entremos en esa dinámica de atentar nuevamente contra la economía de cada uno de los padres y madres de familia . Ojalá que no entremos en una línea de ser mercaderes de educación”, observó Pary.

En cuanto al horario escolar, que rige en algunos departamentos, el ministro recomendó que los estudiantes vayan abrigados a clases , aunque esto signifique no llevar uniforme.

“Recomendamos a los padres y madres de familia; no es una prioridad el uniforme, pero sí es prioridad el abrigo. Papá y mamá no puede estar mandando con uniforme ni la unidad educativa y el director o directora puede exigir el uniforme; si no debe exigirse el abrigo, que es lo más importante para precautelar la salud (de los estudiantes)”, sostuvo el ministro.