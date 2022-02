Ministro de Defensa asegura que la fotografía del hombre rescatado del lodo no corresponde a Entre Ríos

Escucha esta nota aquí

Este miércoles se dio a conocer la noticia de que un hombre fue encontrado con vida luego de permanecer enterrado en el lodo por más de dos días, producto de un derrumbe registrado en la comunidad ‘Lagunitas’, municipio Entre Ríos, del departamento de Tarija.

La fotografía del hombre rescatado del lodo se hizo viral en redes sociales en cuestión de minutos, sin embargo, esta tarde en conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, descartó la veracidad de la fotografía y afirmó que este rescate nunca sucedió.

“Esta fotografía me ha sorprendido como a muchos bolivianos, seguramente, pero no corresponde a la verdad, esta fotografía alguien ha debido introducirla en redes sociales y todos han creído que sí ha sido rescatada una persona con vida después de tres días de estar en el lodo, cuando no existe, no es cierto, no es real este hecho”, enfatizó Novillo.

Vea la conferencia en el minuto 14:06: