Ministro de Defensa pide “desestigmatizar” el grito ‘patria o muerte’ al interior de las FFAA

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, pidió este martes “desestigmatizar” el grito ‘patria o muerte’ al interior de las Fuerzas Armadas (FFAA), que fue erradicado por la expresidenta Jeanine Áñez durante su gestión.

La nueva autoridad considera que el lema fue “satanizado” y respondió de forma “positiva” cuando se le consultó si debe ser o no restituida. “El soldado, el militar, está formado para dar su vida por la patria. No se debe satanizar. No lo manejen como consigna sino como mensaje patriótico”, defendió, atribuyendo la arenga a una “filosofía de vida”.

Fidel Castro, extinto presidente de Cuba, acuñó la expresión en 1960 y era constantemente repetida por Evo Morales en los actos oficiales, tanto con integrantes de la institución castrense como con la Policía Boliviana.

“La arenga ‘Patria o Muerte’ para mí, con toda sinceridad, fue tergiversada, se dio una mala interpretación, se satanizó, se estigmatizó, en realidad un soldado patriota siempre está formado para dar su vida por la patria (…) Se le dio un manejo totalmente manipulador y yo creo que hay que comenzar a desestigmatizar. Los enemigos manejaron clichés que engañaron al pueblo boliviano”, acotó Novillo.

También adelantó que se detectaron algunas irregularidades en la anterior administración de ese despacho, por parte de Fernando López, quien es hoy requerido por la justicia por el caso gases lacrimógenos.

“Se han comenzado a detectar irregularidades, ya me han informado, son los primeros reportes de nuestros técnicos, voy a aguardar la conclusión, porque he instruido que se realice un análisis prolijo desde el punto de vista legal, técnico y financiero, y ese informe nos definirá el grado de participación y las responsabilidades que se han generado”, dijo el ministro.

Además, consideró necesario que la población protagonice actos de desagravio hacia el expresidente Morales, como sucedió en el aeropuerto de Chimoré y recalcó que “no se trata de utilizar políticamente a las Fuerzas Armadas, hay que respetarlas, sin embargo, es importante que ellos entiendan que las políticas que nosotros estamos aplicando son las que el pueblo ha decidido después de esta crisis”.