Ministro de Desarrollo Productivo asegura que el 100% de la carne es para consumo interno y rechaza alza de precio

Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo, dijo que estaba extrañado por la decisión de los vendedores de carne de elevar el precio en diferentes ciudades del país, asegurando que tal incremento no se justifica.

En un ampliado nacional, la Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol), estableció el aumento del precio de la carne en las ciudades donde aún no se elevó el costo.

"Lamentamos esta decisión, nosotros como Gobierno nacional creemos que no es oportuno aumentar el precio de la carne en este momento", señaló Huanca.

El ministro dijo que se habían comunicado con los ganaderos para exigirles que abastezcan de manera normal a los comercializadores de carne a escala nacional. "Evidentemente, el paro nacional ha perjudicado el traslado de la carne del ganado en pie a los centros de remate y de comercialización. Los ganaderos dijeron que, a partir de hoy (sábado), se está normalizando el abastecimiento de este producto", dijo Huanca al señalar que también habían exigido a los ganaderos que este abastecimiento se haga al precio justo y con carne de calidad.

Según Huanca, una de las excusas de los comercializadores para este aumento de precio es que los ganaderos estaban exportando la carne al exterior. "Al respecto, debo manifestar enfáticamente que ya no se está exportando carne al exterior. Por tanto, el 100% de la carne es para abastecer al mercado interno. Vamos a hacer los controles para que este abastecimiento sea al precio justo".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural, Remmy González, criticó que los comercializadores no hayan cumplido el acuerdo firmado con el Gobierno de no incrementar el precio de la carne, y también lamentó que no hayan asistido a la reunión para tratar sobre este acuerdo la mañana de este sábado.

