Ministro de Economía: “El Gobierno es como una mamá, que cubre a sus pollitos para que no reciban el impacto de los choques"

Del mismo modo, Montenegro se refirió a la subvención de los hidrocarburos en el país, y destacó que el Gobierno ha generado un ambiente ideal para producir, puesto que los precios del combustible no se han elevado ni para los productores ni para los transportistas, con el objetivo de que no exista un impacto negativo en la economía de las familias.

Montenegro indicó que no se tratará de una venta de oro porque no se perderá “transferencia de dominio”.

Y ejemplificó: “Me vendes tu casa y, posteriormente, vienes un año y medio después; me dices: ‘No; quiero que de nuevo me la vuelva a vender; quiero comprarme nuevamente en mi casa’. Yo te voy a decir: ‘No, ya es mía’. Entonces, ahí, tú has perdido el dominio, a través de la transferencia. En este caso (del oro) no porque, justamente, la liquidez puede volverte a dar oro de las mismas características que has, inicialmente vendido, transformar en liquidez, y viceversa".