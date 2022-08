Ministro de Economía justifica crédito de la CAF y dice que fortalecerá la inversión pública

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que el crédito por $us 400 millones como “Apoyo a la gestión presupuestaria” procedentes de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina contribuirá a fortalecer la inversión pública. EL DEBER publicó hoy la información del préstamo que el Gobierno buscó un apoyo crediticio externo de $us 400 millones para cerrar esa brecha y la Cámara de Diputados validó la operación.

El gobierno proyecta una inversión pública por $us 5.015 millones, la mayor parte se destina a la ejecución de proyectos de infraestructura y proyectos productivos para contribuir a dinamizar la economía del país.

En este sentido, el ministro explicó que a junio de 2022 Bolivia presenta un saldo comercial positivo por $us 1.220 millones y en comparación con el mismo período de 2021 se observa un aumento del 32%. Sin embargo, no mencionó el déficit fiscal.

La operación fue cuestionada por la oposición. “Nosotros lo hemos rechazado porque consideramos que ya no es posible seguir endeudando al país . Ese dinero será para pagar sueldos, para poder honrar los aguinaldos, porque seguramente ya no les alcanza y el viceministro de Planificación (David Guachalla) nos dijo que es de libre disponibilidad y que será usado por el Gobierno para lo que ellos vean conveniente. Seguramente, será para cerrar la brecha que se tiene, porque este año también va a haber déficit fiscal”, afirmó ayer el diputado José Luis Porcel, de Comunidad Ciudadana (CC).

Asimismo, mencionó que las ventas facturadas de los hoteles aumentaron de $us 31 millones en junio de 2021 a $us 45 millones a junio de 2022, las ventas de los pasajes aéreos subieron de $us 96 millones a $us195 millones durante el período señalado. Sostuvo que a julio de 2022, Bolivia registró una inflación acumulada del 1,6%, uno de los indicadores más bajos a nivel de la región.