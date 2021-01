Ministro de Economía ve que la cuarentena de de la primera ola "fue sin motivo"

Escucha esta nota aquí

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que la vuelta a la cuarentena rígida golpearía la economía del país y adujo que la cuarentena del año pasado (la que se dio para frenar la primera ola de contagios por Covid-19) fue sin motivo, según un reporte de ABI.

"La cuarentena del año pasado fue sin motivo, no hicieron los cálculos necesarios. Si hubieran hecho las pruebas rápidas hoy tendríamos mejores resultados", cuestionó Montenegro en conferencia de prensa.

Para la autoridad, el camino a seguir es el de las pruebas rápidas para no frenar la actividad económica, cuando apenas comienza a levantarse, y no es como los anuncios del año pasado (cuando no llegó la ayuda esperada para frenar los contagios).

"Las medidas que ha tomado el Gobierno como traer pruebas masivas y comprar vacunas son para que la actividad económica no se paralice, si optamos por una cuarentena rígida eso va golpear mucho a nuestra economía", sostuvo el ministro.

Pese a que hay sectores, como el de salud, que argumentan y defienden con análisis científico el retorno a la cuarentena, el ministro expresó que los países que mejor han enfrentado la pandemia son aquellos que tuvieron cuarentenas parciales y no afectaron sus economías.

El Gobierno garantizó el abastecimiento de al menos 2,2 millones de pruebas para masificar los diagnósticos de Covid-19 y romper con la cadena de contagios. Además, se espera que las primeras 6.000 vacunas para inmunizar al personal médico llegue en la segunda quincena del presente mes de enero.