Ministro de Educación: “No se abroga ni la Ley Avelino Siñani ni se anula la nueva malla curricular”

“Yo ratifico el tema de la nueva actualización curricular, porque es el sentir de todos nuestros padres y madres de familia y de todas las instituciones que han trabajado. No se abroga ni la ley ni se anula la actualización curricular porque eso significaría desconocer ese trabajo y esfuerzo", afirmó Pary en conferencia de prensa.

“Críticos han aparecido cualquier cantidad, pero propuestas no , entonces es importante aclarar que el trabajo es consensuado y participativo y ese es el sentir de la población”, señaló Pary.

Al respecto, el miércoles Pary justificó estos contenidos y dijo que no se trata de adoctrinar, sino de generar un "enfoque crítico y reflexivo en las aulas”. Además, pidió no “satanizar” el tema debido a que no se puede desconocer lo ocurrido en Senkata y Sacaba.