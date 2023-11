Ministro de Gobierno ahora dice que en este momento no puede afirmar dónde se encuentra Marset

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló este martes que en este momento no puede afirmar dónde se encuentra el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“No puedo afirmar en este momento dónde se encuentra este narcotraficante porque no sabemos si se ha mimetizado en el medio, si ha cruzado las fronteras; no tenemos esa información en este momento”, dijo el ministro.