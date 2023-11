Ministro de Gobierno convoca a denunciar a los que generan incendios y habla de "prohibir y endurecer las penas"

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, llamó este viernes a denunciar a las personas que están provocando los incendios en el país e incluso habló de la posibilidad de prohibir las quemas y endurecer las sanciones contra los infractores.



Del Castillo dijo que, en la reunión que tuvo el jueves con los alcaldes de los Valles Cruceños, una de las autoridades locales aseguró que ya no es necesario realizar quemas para producir porque "todos los desechos que nos da el campo, el día de mañana se transforman en abono para sembrar mejor".



Entonces, "ya no son necesarias las quemas y nos han pedido que trabajemos y profundicemos normativas para prohibir y endurecer las penas y sanciones en contra de aquellas personas que están destruyendo el lugar donde vivimos", afirmó Del Castillo en un acto público realizado en Santa Cruz con motivo de la entrega de 500 camas a la Policía de parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).



"Estas reflexiones nos deben llamar profundamente la atención y debemos socializar este tema con todos y cada uno de los habitantes de nuestro país; si no llueve no es culpa, evidentemente, del Gobierno, es culpa de todos nosotros; si existen incendios, (también) es culpa de todos nosotros", agregó.



En ese sentido, la autoridad gubernamental insistió que este tema de los incendios involucra a todo el pueblo boliviano para que se genere conciencia.



Por tanto, "denunciemos a aquellas personas que están provocando incendios, denunciemos a aquellas personas que están generando quemas que finalmente se transforman en incendios forestales; es labor de todos trabajar de manera mancomunada para que esto de los incendios, el siguiente año, no se repliquen nuevamente en nuestro país", apuntó.



En este momento, los incendios afectan a los departamentos de La Paz, Beni y Santa Cruz.