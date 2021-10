Ministro de Gobierno dice que un 95 por ciento de las vías en Santa Cruz están expeditas

Escucha esta nota aquí

Un 95 por ciento de las vías de Santa Cruz están expeditas, de acuerdo con un reporte que brindó este lunes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Sostuvo que siete departamentos no acatan el paro cívico de este lunes y desarrollan con normalidad sus actividades.

“El día de hoy, estaba convocado un paro nacional masivo; sin embargo, hemos visto que en siete departamentos existe absoluta normalidad (...) En el departamento de Santa Cruz, tenemos casi el 95 por ciento de todas las vías expeditas", señaló.

Manifestó que en la capital cruceña se reportaron 50 puntos de bloqueo, pero cada punto tiene entre 10 y 20 personas. En Cochabamba, se tienen seis puntos de bloqueo y, en La Paz, se instaló un punto en la zona Sur con algunas personas que se sumaron a la medida.

Aseveró que en los demás departamentos existe “absoluta normalidad” e indicó que es un mensaje del pueblo boliviano que desea trabajar y reactivar la economía afectada por los conflictos de 2019 y la pandemia del Covid-19.

No obstante, desde el Comité pro Santa Cruz informaron que el paro es exitoso en la capital cruceña y varias provincias, pues la mayoría de la población no acudió a trabajar.

El reporte:





“Pedimos que no caigan en un escenario de violencia y que garanticen el trabajo y el libre tránsito a aquellas personas que deciden llevar el pan de cada día a sus hogares, son personas que no tienen una herencia, son personas que no tienen otro tipo de ingresos”, indicó el ministro Del Castillo.

Al respecto, el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, precisó que son unas 2.400 personas que están movilizadas en la protesta, habiendo unos 56 puntos de bloqueo, la mayoría en la capital cruceña.

“No hemos detectado ningún punto de violencia, llamamos a que esto siga así”, acotó, frente a los amagues de enfrentamiento que se registraron en la sede de Gobierno, entre quienes bloquean y los que rechazan la medida de presión.