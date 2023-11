Ministro de Gobierno duda que Marset haya sido alertado por la Policía para darse a la fuga

Una de las declaraciones que dio el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la entrevista a un canal uruguayo es que le ayudaron a escapar de Santa Cruz, Bolivia, aunque no especificó quién. "Me avisaron (del operativo). Armé dos valijas de ropa mía, de los niños y me fui. Obviamente que me fui. Todo lo que había (en la casa), se lo habrán quedado, dijo el prófugo en la entrevista difundida este domingo.