Ministro de Gobierno instruye quitarle las manillas a Facundo Molares

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que instruyó quitarle las manillas al ciudadano argentino, Facundo Molares, quien se halla internado en una clínica de Santa Cruz.



"Por temas humanitarios, he ordenado expresamente que se le quiten las manillas", dijo en escuetas declaraciones a los medios de comunicación.



La autoridad expresó su preocupación de que cualquier persona que está delicada de salud no puede estar esposado o enmanillado a su cama.



Del Castillo advirtió que este tipo de trato cruel, inhumano y degradante para el ser humano, "que se practicó en el Gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, no se volverá a repetir".



El fin de semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, solicitó públicamente al Ministerio Público revisar el caso de Molares, de quién dijo era una víctima de violación de derechos humanos, durante los conflictos de finales de 2019.



Asimismo, la Cancillería argentina pidió al juzgado que lleva el caso de Molares -vinculado con la violencia y muerte de dos personas en Montero en 2019- considerar la cesación de su detención preventiva, por su delicado estado de salud y por no existir pruebas en su contra.



Molares fue detenido por la Policía el 11 de noviembre de 2019, en medio de protestas de Montero, en el departamento de Santa Cruz.



Por la gravedad de las heridas, fue sometido a un coma inducido. Durante el proceso judicial, fue acusado de participar en la muerte de los dirigentes cívicos Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, durante un enfrentamiento entre civiles en Montero, en el puente de la Amistad.





