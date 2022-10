Ministro de Gobierno niega relación con Wálter Chávez y deja su continuidad en manos del presidente

La autoridad explicó que la foto que circula en redes sociales es de 2018 , cuando asistió a un cumpleaños y coincidió con el excolaborador de Evo Morales. Asimismo, pidió enfocarse en la gestión y no en las peleas políticas.

“La foto que circula es de diciembre de 2018, cuando me encontraba en un cumpleaños de una tercera persona, y a él lo pusieron en la mesa donde yo me encontraba. No tengo ninguna relación con este señor (Wálter Chávez)”, dijo la autoridad.