Ministro de Justicia: "A Evo Morales solamente le interesa Evo Morales"

El ministro de Justicia, Iván Lima, reafirmó este jueves que al expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, solamente le interesa él mismo e insistió que se caracteriza por "manejar mentiras".



A "Evo Morales, y lo sabe el pueblo boliviano, solamente le interesa Evo Morales. Acá la situación del país tiene que ver con otros factores que son de interés público, (...) estamos en un tema de gestión; ya hablar de temas que el pueblo boliviano conoce, que se caracterizan por no decir la verdad, por mantener y manejar mentiras y por pensar sólo en sí mismo, no son parte de la agenda pública, nosotros hemos superado esa etapa y estamos en otro ámbito", dijo.



La autoridad gubernamental hizo esa declaración después de que en un contacto con periodistas en La Paz fuera consultado otra vez sobre su anunciada denuncia contra Morales, pero el ministro sólo ratificó que "son temas del ámbito privado" a los que no se referirá.



Lima es uno de los ministros que está en la mira del expresidente Morales, quien en varias oportunidades lanzó una serie de acusaciones públicas en su contra.