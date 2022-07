Ministro de Justicia critica al Contralor saliente por no dar soluciones al caso Fondioc y observa falta de sentencia

Escucha esta nota aquí

El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que no fue correcto cerrar el caso Fondo Indígena y observó que luego de siete años no haya una sentencia. Asimismo, criticó al saliente Contralor General del Estado, Henry Ara, por no continuar investigando el desfalco millonario.

"En otros tiempos de la vida del país cerrar la carpeta del Fondo Indígena habría sido darle al país una solución que seguramente habría sido aplaudida, pero esto no es correcto y lo que señala nuestra Constitución es que cuando hay un delito debe haber una sentencia", enfatizó la autoridad en una entrevista con Erbol.



En 2013, Marco Antonio Aramayo asumió como director del entonces Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) y advirtió a quien fue ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, que presidía el directorio del Fondo, sobre la existencia de irregularidades en 1.228 proyectos de un total de 3.462.



En 2015, las investigaciones determinaron que había proyectos fantasmas, para los cuáles se desembolsaron fondos, pero no fueron concretados, con un daño económico al Estado de 182,7 millones de dólares, de los cuáles solo se logró recuperar 1,4 millones.



En su último día (2 de julio de 2016) como contralor general del Estado, Gabriel Herbas, antecesor de Henry Ara comunicó que el caso Fondo Indígena estaba "concluido" y que en el proceso de investigación no se encontró ninguna irregularidad cometida por la exministra Achacollo.

"El Contralor del Estado, (Henry Ara), ha iniciado con este caso y ha terminado su mandato ayer y no encontró una solución, probablemente la postura que estamos asumiendo como Gobierno de darle al Fondo Indígena de carácter de caso emblemático para la justicia restaurativa sea la solución", dijo el ministro Lima.

El caso volvió a tomar relevancia cuando falleció Aramayo, víctima de la retardación de justicia y con denuncias de tortura en su paso por cárceles y juzgados del país. Aún está detenida Elvira Parra con siete años en la cárcel y sin condena.



Lima aseguró que con el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez están encomendados por el presidente Luis Arce para resolver el caso de acuerdo al debido proceso.

En ese entendido, afirmó que con la promulgación de una ley que plantea la justicia restaurativa podrán dar una solución con la participación de todos los implicados en el caso.

Según la explicación el ministro, con la justicia restaurativa podrán escuchar a los acusados, a los beneficiarios de la obra, a los jueces y fiscales para reparar los problemas que arrastran hace mucho tiempo.

También lamentó que los casos de las barcazas chinas, terrorismo en Santa Cruz y la masacre en Pando aún no tengan sentencia.



La norma será promulgada mañana (lunes 4 de julio) a las 09:00 por el jefe de Estado y contempla el aumento de la pena a los administradores de justicia que incurran en prevaricato.

