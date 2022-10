Ministro de Justicia dice que el cabildo fue una “manifestación democrática” y es una oportunidad de diálogo

“Hay 21 días de posibilidades y de soluciones a todos los problemas que se plantean en la realidad boliviana, ya no tenemos 21 días, tenemos menos días, pero el llamado al diálogo, posibilidad y consenso, de construcción, de tener todas las respuestas para los bolivianos es el camino y lo que ocurrió en el cabildo es una oportunidad de diálogo, no lo veo como un problema sino como una manifestación democrática ”, dijo.

“Hay situaciones que no se comprenden, hay una postura muy relevante sobre la existencia de un ‘plan negro’, que le puedo decir, es algo fantasioso, algo que solo puede existir en la especulación y la posibilidad de no decirle la verdad al país, no existe un plan negro. Cuando se busca generar situaciones de confrontación entre los bolivianos, llámese con un ‘plan negro’ o con un paro indefinido, que sí es inconstitucional, estamos hablando de una clara posibilidad de desestabilización”, agregó.