Ministro de Justicia dice que no puede hablar mal de Evo y garantiza lealtad al presidente Arce

Iván Lima, ministro de Justicia, bajó el tono en la confrontación que tenía con el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales. Ahora sostiene que no puede hablar mal de él y, a la par, garantiza su lealtad al Gobierno de Luis Arce .

“Yo tenía hasta hace poco una relación fluida con Evo Morales, nos reuníamos en el Trópico, en su casa en Cochabamba, telefónicamente. Yo no puedo hablar mal de Evo Morales, es un líder histórico , 14 años de su Gobierno logró avances importantes para el país y creo que en este momento hay que poner objetividad a los temas”, afirmó el titular.

Además, considera que “hay cierta preocupación de que estemos siendo intolerantes a la corrupción, esta política de cero tolerancia a la corrupción es una política en serio , lo mismo que otras políticas que estamos emprendiendo, al parecer eso no es razonable para algunas personas”.

Sobre Morales, el ministro agregó que se acordó que el expresidente cuente con un equipo jurídico que lo asesore en algunos temas, como el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el Hotel Las Américas. Sostuvo que no se pueden ocultar algunos problemas sino se debe atenderlos .

“El tema de Evo, en este momento, yo lo ratifico, me parece que en algunos momentos no tiene el mejor asesoramiento legal, y eso preocupa, es un expresidente, pero en una de las últimas reuniones se ha establecido que necesita un equipo jurídico que lo acompañe, que lo asesore, que le dé información de calidad, en temas que son complejos, no puedes ser un avestruz que oculte la cabeza”, manifestó.