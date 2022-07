Ministro de Justicia dice que pena de un mes para alcalde Reyes Villa será "corregida"

Sobre Reyes Villa, dijo que la justicia no trató el caso por 25 años porque el alcalde estuvo fuera del país desde 2010 y si se buscaba cerrarse, debió ser José María Leyes el responsable de desestimar el caso cuando era autoridad de la Alcaldía. Arguyó que los casos no pueden prescribir solo porque la persona denunciada esté fuera del país por años.



"La gente que se va del país y vuelve, ¿me va a decir que todo prescribió? Eso no es justo y no es correcto. Eso no es decirle la verdad al país. De 2010 a 2021, son 11 años, ¿y va a salir a favor de la persona que ha cometido el delito?", cuestionó.