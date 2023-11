Ministro de Justicia: “Fijaremos una postura sobre las judiciales tras el fallo del TCP”

La autoridad dijo que para aprobar una ley se necesitan de dos tercios en el Parlamento , un respaldo que no tiene el oficialismo por lo que este escenario, en el terreno político, puede ser indefinido.

¿Todavía no tienen fecha para las elecciones judiciales?

El problema es que no tenemos los dos tercios, la última sentencia constitucional dijo que esa ley, como la Andrés Ibañez, tiene que aprobarse por dos tercios. Eso puede significar —(como sucedió) en el caso del contralor y de eso ya pasó más de un año— que no tiene plazo, (es) indefinidamente hasta que tengamos la ley que se apruebe por dos tercios.

Lo que hemos fijado como posición del Gobierno es que no vamos a pronunciarnos hasta que salga la sentencia el 23 de noviembre. Seguro el 23 comentaremos la sentencia, al día siguiente hablaremos sobre la figura que se puede dar, pero consideramos que sería vulneratorio a la independencia del Tribunal adelantarnos con cualquier comentario sobre este tema. No vamos a hablar ahora sobre las opciones que se abren el 23 de noviembre. Si puedo decir y es una posición oficial del presidente Arce: ‘No vamos hacer decreto y no vamos a hacer nada al margen de la Constitución’, que es la que rige este problema.