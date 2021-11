Ministro de Justicia: “La muerte no se puede dar porque un ciudadano esté consumiendo un bolo de coca”

Escucha esta nota aquí

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este miércoles que no se puede creer que la muerte de Basilio Titi Tipolo (22) se produjera por asfixiarse con un bolo de coca en medio de los enfrentamientos que se registraron ayer en Potosí.

LIma, en conferencia de prensa, reveló que el cuerpo del joven campesino también presentaba excoriaciones (rozaduras en la piel) y una infiltración hemorrágica en el cráneo, que se pueden atribuir a una fuerte caída.

“La situación que tenemos es de un fallecido, y no entraremos en un debate sobre las causas que determinaron el fallecimiento, lo que sí tenemos es una autopsia que nos muestra que ha habido escoriaciones por caída en la rodilla, manos y mentón, se ha determinado un infiltrado hemorrágico que coincide con una grave caída, que ha existido obstrucción de la laringe y las vías respiratorias, que le impidieron que el aire llegue a sus pulmones, si bien no hay fracturas ni lesiones vitales, es claro que la causa de la muerte no se puede dar por que un ciudadano esté consumiendo un bolo de coca”, dijo.

Informó que el Ministerio Público abrió de oficio las investigaciones y su cartera de Estado se constituirá en parte civil dentro del proceso, para determinar las causas y circunstancias en las que el hombre perdió la vida.

La conferencia de prensa:





“Acá hay un acto complejo en el que la vida de un boliviano ha terminado en condiciones que no son normales, que deben ser investigadas, hay causas que concurren en la muerte de este ciudadano, vamos a seguir las acciones penales para establecer las condiciones y circunstancias que ocasionaron esta grave herida en el cráneo de la víctima, las condiciones que impidieron que tenga atención médica”, precisó.

Condenó el discurso de “odio” que promueve la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que, a su juicio, evitó que los campesinos permanezcan en la plaza 10 de noviembre, donde acudieron para celebrar el aniversario de ese departamento.

Garantizó que “el discurso de odio de Comcipo, que lleva a una confrontación, no quedará en la impunidad” y realizó un llamado para que las medidas de presión que cumplen diversos sectores se desarrollen en un ámbito de mayor “diálogo y tolerancia”.

“Se va a esclarecer este hecho, que marca la pérdida de la vida de un joven boliviano, requiere un esfuerzo institucional para saber la verdad”, concluyó.