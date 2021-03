Ministro de Justicia niega que Evo Morales se beneficiara con el decreto de amnistía

Escucha esta nota aquí

El ministro de Justicia, Iván Lima, desmintió este jueves la versión difundida por el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en sentido que el expresidente Evo Morales se habría beneficiado con el decreto de amnistía y aclaró que este beneficio no se aplicó por criterios políticos.

“En respuesta al señor Mesa, no ha habido amnistía para Evo Morales, no se ha aplicado la amnistía por criterios políticos de ninguna manera. La amnistía aplicada en este momento es solamente a personas afectadas por razones humanitarias en relación al Covid-19, para bajar el hacinamiento en las cárceles", aseveró.

En este sentido, la autoridad explicó que la otorgación de la amnistía está bajo control de la Defensa Pública que depende del Ministerio de Justicia y que luego pasa al Órgano Judicial para su homologación, por lo que pidió a Mesa mayor precisión al referirse a estos temas.

“El señor Mesa señala que la impunidad está garantizada por el decreto de amnistía y que se ha amnistiado a Evo Morales esto no es verdad. El decreto de amnistía no ha beneficiado de ninguna manera a ninguno de los procesos que se lleva adelante con relación al expresidente Morales, es más él no ha hecho ninguna solicitud. Ahí hay que pedirle precisión (a Mesa)”, enfatizó Lima.

El Decreto Presidencial de "Concesión Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos", aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en febrero pasado, a un mes de vigencia ya habría beneficiado a 200 personas.

“La amnistía se ha utilizado solo para bajar el hacinamiento y bajar el riesgo del Covid-19 dentro de nuestros recintos penitenciarios. No se ha utilizado de ninguna otra manera. Por el momento hay 200 beneficiados”, detalló la autoridad, de acuerdo a ABI.