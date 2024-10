Ministro de Justicia ve posible prevaricato en fallos contra las judiciales

Ambas salas constitucionales, en audiencias distintas, resolvieron el martes declarar desiertas las convocatorias de los procesos de preselección de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



La Sala Constitucional de Pando declaró desierta la convocatoria al proceso de preselección de candidatos al TSJ al conceder tutela a la excandidata María Esther Caero, quien impugnó en julio el proceso porque incumplió los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental territorial e incorporaron a “candidatos aplazados”.



Horas después, la Sala Constitucional de Beni declaró desierta las convocatorias para la preselección de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional, al conceder tutela al amparo planteado por el también excandidato Hugo Vargas.



Para el ministro de Justicia, ambas salas se “extralimitaron” en sus determinaciones porque los accionantes exigían derechos particulares y no anular los procesos de preselección para el TSJ y TCP.



Siles consideró las determinaciones como “accidentes”, “medidas de hecho” y que carecen de los “requisitos constitucionales mínimos de legalidad”.



En el caso de Pando, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no fueron notificados para la audiencia; mientras que en el de Beni, si bien se notifica al TSE, el eje central de la demanda era un acto que omitió la Asamblea Legislativa en el proceso de preselección, no el ente electoral.



Por su parte, Sala Constitucional de La Paz admitió una acción de cumplimiento y dispuso una medida cautelar, en la que instruye, seguir con el proceso hacia las judiciales.



La audiencia está prevista para este jueves, en ella se “remediará las desacertadas resoluciones que se emitieron tanto en Beni como en Pando”, anticipó.



“Los procesos electorales, incluyendo las elecciones de las altas magistraturas, no pueden suspenderse o interrumpirse por ninguna razón”, defendió Siles.



Según procedimiento, las resoluciones de las salas constitucionales departamentales tienen que ser revisadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional.



Siles explicó que el fallo que emitirá este jueves la sala constitucional de La Paz “tiene carácter vinculante para la prosecución del proceso electoral”, porque “los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia”, como señala la Ley del Régimen Electoral y por el cumplimiento de los derechos colectivos.