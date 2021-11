Ministro de Salud dice que Calvo debe responder por cobrar Bs 360.000 sin presentarse a trabajar

Escucha esta nota aquí

El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó que el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, deberá responden por cobrar unos 360.000 en casi dos años sin presentarse a trabajar en la Caja Petrolera de Salud (CPS).

La autoridad informó que, tras el proceso administrativo, se determinó investigar a ocho funcionarios involucrados en el caso Calvo y a “clanes familiares” que se beneficiaron en desmedro de los miles de aportes de los trabajadores afiliados a esta entidad aseguradora.

“Mientras existe personal de Salud que en este momento está dando todo por defender la salud y la vida del pueblo boliviano, tenemos personas como el señor Calvo que cobra 24.000 bolivianos cada mes y sin trabajar”, reprochó el titular.

Detalló que “en enero trabajó siete días, en febrero seis, en marzo cinco, en abril, mayo, junio y julio no hay registros que haya trabajado, en agosto trabajó ocho días, en septiembre trabajó cinco, en octubre, noviembre y diciembre no registra su asistencia, no existe trabajo realizado y el sueldo le ha llegado todos los meses, los 24.000 bolivianos”.

La primera autoridad en Salud del país explicó que esa misma situación se registró entre enero, febrero y marzo de este 2021, por lo que el ministro de Salud, determinó que se haga un minucioso seguimiento de ese caso. “Hoy el señor Calvo agarra y nos pone una demanda; que nos ponga las demandas que vea conveniente, nos vamos a defender, porque no estamos haciendo otra cosa más que aplicar la normativa”, agregó.

