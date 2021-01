Ministro de Salud dio positivo a Covid-19 y pone en duda su continuidad en el gabinete

Escucha esta nota aquí

El ministro de Salud, Édgar Pozo, confirmó este viernes que dio positivo a Covid-19 y pone en duda su permanencia en el Gabinete del presidente Luis Arce, debido a que, por su edad, más de 70 años, considera que seguir con esa actividad puede ser un “riesgo”.

“Estoy en casa con tratamiento, mi estado general no es malo, pero tengo que guardar todos los recaudos que el protocolo exige y obviamente esto incluye el no trabajar para no tener problemas con otras personas y perjudicarlas”, afirmó la autoridad.

Indicó que hace cuatro o cinco días presentó los síntomas y se sometió a una prueba para confirmar el diagnóstico, indicando que su estado “no es malo”, pero debe asumir el protocolo para evitar contagiar a otras personas.

“Eso está en veremos (si sigo en el cargo), no tengo nada planificado, analizaré en los próximos días (…) No tengo 40 años, tengo poco más de 70, y las condiciones para una persona de mi edad que cursa esta enfermedad la salud siempre está en riesgo en adelante”, afirmó a radio Fides.

Este viernes el presidente Luis Arce informó los problemas médicos de Pozo, lamentando que no pueda coadyuvar en la lucha contra la segunda ola de la pandemia, que actualmente azota al país.

“Lamentamos que nuestro ministro haya caído en problemas de salud desde hace bastantes días, pero tenemos que enfrentar el problema entre todos”, afirmó el mandatario en el inicio del Gabinete ampliado que se realiza en La Paz.