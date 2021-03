Ministro de Salud: “El pre registro no significa una garantía de una dosis o que se pueda escoger el tipo de vacuna”

Escucha esta nota aquí

El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó que el pre-registro para la vacunación masiva contra el Covid-19, lanzado ayer por el Gobierno, no implica una garantía para acceder a una dosis o que se puede elegir el tipo de vacuna que uno recibirá.

La autoridad admitió que existen poblaciones del área rural o personas que no pueden acceder a la aplicación, la página web o la línea gratuita para recibir información sobre cómo llenar el formulario, pero eso no implica que no vayan a ser inmunizados.

“Este pre registro no significa una garantía de una dosis o que yo pueda escoger el tipo de vacuna que voy a recibir, sino coadyuva para poder tener un plan de vacunación mejor programado, no significa garantía de un tipo de vacuna o la garantía de una dosis de vacuna, no es requisito ineludible para poder acceder a la vacuna, existen poblaciones donde no hay acceso a la tecnología para realizar este pre registro”, dijo en entrevista con ‘Noches Sin Tregua’.

La autoridad reveló que existen algunos profesionales sanitarios que pretendieron elegir el tipo de dosis que iban a recibir, pero que ahora pasarán al grupo de rezagados porque perdieron la etapa en la que debieron ser vacunados.

También criticó que algunos Servicios Departamentales de Salud (Sedes) hablen de falta de vacuna cuando tienen lotes guardados.

“En dos oportunidades nos hemos reunido con los nueve Sedes para tratar temas específicos del programa de vacunación y debimos asumir una determinación, no podemos conseguir con tanto esfuerzo las vacunas para que estas estén guardadas, no podemos admitir tal situación (…) Existe además algunos colegas que están esperando cierto tipo de vacunas, eso no lo podemos permitir, los médicos que estaban programados para marzo y no se vacunaron, tendrán que esperar hasta que se vacune a los rezagados”, agregó el ministro.

Finalmente, respecto a la variante brasileña de la enfermedad, Auza informó que en una semana se tendrán los resultados de las muestras enviadas al exterior y que se llevan adelante intensos operativos epidemiológicos en Guayaramerín, Riberalta y Cobija, con la entrega de insumos médicos y el despliegue de galenos.

Casi 22.000 personas en media jornada

En la media jornada de este martes, más de 21.700 personas se registraron para acceder a las vacunas contra el Covid-19 mediante la página web www.boliviasegura.gob.bo, informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

"Nosotros les damos tres modalidades, la que estamos manejando ahora es la página web www.boliviasegura.gob.bo. Hasta el momento, este es un dato que se va actualizando constantemente, tenemos 21.762 personas registradas", informó la autoridad a Bolivia Tv.