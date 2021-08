Ministro de Salud prevé que la cuarta ola de contagio por covid-19 afecte a quienes no están vacunados

Escucha esta nota aquí

El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó este miércoles que una posible cuarta ola de contagios por Covid-19 afectará a las personas que no fueron vacunadas, razón por la que instó a la población a acudir a los centros de aplicación de las dosis.

“Decir que la cuarta ola, si se da, afectará solamente a aquellos que no se han vacunado, no es exagerado. La cuarta ola será para aquellos que no han recibido la vacuna, por eso invitamos a todos los que no han recibido la dosis, que se apersonen, que acudan a recibir la vacuna”, dijo en conferencia de prensa.

Explicó que son cerca de tres millones de dosis que no fueron aplicadas hasta el momento, razón por la que instó a que la población busque los inyectables. Ratificó que se sigue en una desescalada de casos, pese a que la pasada semana hubo un leve incremento.

“Pedimos a la población que no ha recibido una dosis, que acuda a estos centros. Antes de pensar en la posible aplicación de una tercera dosis, debemos garantizar la aplicación de las dosis disponibles”, acotó.

La semana pasada, hubo un descenso de menos cuatro por ciento de casos y enfatizó que, en este momento, no se inició la cuarta ola de contagios en ningún departamento, por lo que pidió a las autoridades ser responsables en sus afirmaciones y dedicarse a tomar previsiones ante un posible incremento.

Respecto a la llegada de nuevas dosis, Auza adelantó que el fin de semana se prevé el arribo de un lote de segundas dosis de Sputnik V. Hoy habrá una reunión con autoridades de Rusia para confirmar la cantidad y la fecha específica de traslado.

De acuerdo a datos de esa cartera de Estado, 3.079.002 personas ya fueron inmunizadas con las primeras dosis de las vacunas y 2.401.767 recibieron las segundas dosis.