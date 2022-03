Ministro habla de “dirigentes y diputados” que se enriquecen con la coca; el MAS lo llama “desubicado” y exige pruebas

Escucha esta nota aquí

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó este fin de semana que existen “dirigentes y diputados” que se enriquecen con la hoja de coca. Desde el MAS se lo califica de “desubicado” y se exige que presente pruebas.

Sus polémicas declaraciones fueron emitidas el fin de semana, durante un acto público en La Asunta (Yungas), durante una reunión para coordinar tareas de erradicación de cultivos excedentarios. Ahí mencionó que existen personas que tiene hasta ocho hectáreas del arbusto, siendo los primeros en recibir autorizaciones para comercializar ese producto.

“Lamentablemente, hay gente, dirigentes y diputados, que se están llenando los bolsillos, cuando la gente que está en su 'guacho' se está empobreciendo, hay gente que tiene tres, cuatro, cinco, hasta ocho hectáreas y son los primeros en sacar permiso para sacar la hoja de coca, y sabemos quiénes son esos dirigentes, esos diputados. A esa gente hay que empezar a controlarla, para que la gente que está en su guacho y que el sudor de su frente cueste más plata y con esa plata haga estudiar a sus hijos, cure la salud de su familia y puedan llevar el pan de cada día a su hogar”, dijo el ministro.

Esos criterios generaron rápidamente el repudio desde el Movimiento Al Socialismo. El diputado Danny Rojas llamó a la autoridad “desubicada”, por atacar a dirigentes y legisladores electos por el voto popular, sin mencionar nombres o justificar sus acusaciones.

“Hay ministros desubicados que no están entendiendo el tema orgánico, político y sindical. Es muy lamentable que se dirijan de una manera atrevida a nuestros dirigentes y a autoridades electas. Le decimos a ese ministro que vaya y diga qué diputado o qué dirigente se está enriqueciendo con la coca”, indicó.

Al respecto, el senador Leonardo Loza negó que haya personas que tengan grandes extensiones de cultivos en el Trópico de Cochabamba, debido a que en esa región rige el “cato” (plantaciones de 1.600 metros cuadrados) y el control social.

“No sé si tener el ‘cato’ de coca es enriquecerse, no entiendo. En el Trópico nadie puede sembrar una hectárea, están permitidos 1.600 metros cuadrados, eso lo conocemos como cato. Más allá no existe, nadie puede tramitar documentos para tener una hectárea”, agregó la autoridad.

El ministro, en los Yungas, insistió que “ya no necesitamos malos dirigentes, ya no necesitamos malos diputados. Necesitamos que comience a fortalecerse el control social, nosotros sabemos quién se beneficia a costilla del pueblo yungueño”.