Ministro Lima aclara que un decreto y dos leyes no atentan contra la protesta ni la libertad de prensa

“Esta ley que es de 2012 y prevé congelamiento de activos de terroristas, no del país, sino a nivel internacional. Queremos aclarar que no tiene alcance en Bolivia, tiene que haber un pedido internacional (para que se ejecute)”, dijo.

Señaló que los Decretos 1346 y 4906 “tienen que ver con el procedimiento y no hay posibilidad de que esté involucrado un boliviano. No es algo pensado para una situación local. Es parte de un acuerdo internacional. Lo que se hizo en 2012 fue aprobar la ley, un año más tarde se reguló con un decreto (1346) y el miércoles pasado precisamos (con el decreto 4906) el concepto de la soberanía nacional. No es aplicable a gremiales o choferes, es falso en que el artículo 8 señale el congelamiento inmediato de los bienes de cualquier persona que intervenga en una protesta social, no es así”, aseveró.