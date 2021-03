Ministro Lima advierte que no acatarán informe de GIEI si es “arbitrario”

Escucha esta nota aquí

La investigación que está llevando adelante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) puede quedar sin efecto porque el Gobierno adelantó que si el mismo es “arbitrario” y no se adecúa a las leyes bolivianas que también están investigando los sucesos de octubre y noviembre de 2019 no se acatará las recomendaciones.





“Podría darse esa contradicción, que el GIEI diga blanco y la fiscalía negro, en ese caso la soberanía del país va a primar, pero seguramente la credibilidad de la Fiscalía y del mismo acusador va a quedar seriamente dañada”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, al programa Antes de Mediodía de radio Fides.





El GIEI-Bolivia inició las investigaciones de los sucesos de octubre y noviembre de 2019 en noviembre del pasado año, hubo un paréntesis de fin de año, en enero volvieron al país para retomar su trabajo y se prevé que en mayo esté el informe final sobre esos hechos.





Los expertos están recorriendo el país para recopilar los testimonios de las víctimas que estuvieron en esas jornadas. Entrevistaron a cientos de personas y los grupos de derechos humanos organizaron encuentros colectivos con los personajes internacionales.





Los expertos cumplen su trabajo bajo tres ejes: la evaluación de las pesquisas que hizo el Estado; la realización de las indagaciones; y la reparación de las víctimas a quienes está entrevistando de forma individual.





“Yo creo que, si invitas al GIEI, si suscribes acuerdo con ellos, si tienes una palabra como Estado y si ellos hacen un trabajo profesional y con el estándar de calidad que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no debe haber duda de que el informe debe ser seguido, debe ser acatado. (Pero) si el informe es arbitrario y no se basa en pruebas o no tiene el alcance jurídico del derecho boliviano no debe ser seguido solamente porque vienen del extranjero”, manifestó el ministro Lima en otra parte de su entrevista.





El GIEI está conformado por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Jaime Vidal fungirá como Secretario Ejecutivo de esa comisión. Las indagaciones se realizan en el marco del protocolo suscrito entre el canciller Rogelio Mayta y los expertos independientes, enviados por la CIDH.





