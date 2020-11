Ministro Lima confirma juicio de responsabilidades a magistrados "hasta las últimas consecuencias"

Escucha esta nota aquí

Al no haber respuestas concretas del Consejo de la Magistratura, el ministro de Justicia, Iván Lima ratificó este martes, su intención de iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados que pertenecen a esta instancia de justicia.

“Todavía no tenemos una respuesta del Consejo de la Magistratura. Esperemos que nos llegue en las próximas horas. Si no llegan las respuestas, el día de mañana (miércoles) vamos a iniciar un juicio de responsabilidades, por la no designación de jueces”, manifestó en una corta declaración a los medios de prensa.

La autoridad del Gobierno responsabiliza a los magistrados por dilatar la designación de 151 jueces, afectando a la población litigante durante esta gestión 2020. Calificó al Consejo de ser “un monstruo administrativo”.

Lima no contempla como justificativo válido la inacción del Consejo por la afectación de la pandemia del coronavirus o presuntas dificultades que tienen al interior de su institución.

“No es justificativo, por ejemplo, el plazo para la interoperabilidad que vencía el 20 de febrero de este año. En esa fecha, todavía no estábamos en pandemia. Pero la pandemia tampoco es un justificativo porque otras instituciones como la Fiscalía han logrado culminar sus trabajos”, señaló el ministro de Justicia.

Para Iván Lima, la apertura de un juicio es inminente ya que, los magistrados recién preparaban el proceso desde el próximo jueves, para elegir a los 151 jueces que se necesitan para encarar las causas judiciales retrasadas.

“El jueves ya es tarde. Por eso, este miércoles se va a iniciar el juicio de responsabilidades. Si no hay renuncias voluntarias hoy (martes), mañana (miércoles) iniciamos el juicio de responsabilidades. El juicio va a ser hasta sus últimas consecuencias”, advirtió Lima.

Datos indican que en el país existen 300.000 causas en instancias judiciales acumuladas por el periodo de la cuarentena, porque se suspendieron las actividades en los juzgados y ahora se retoman de forma paulatina y virtual.