Ministro Lima dice que EEUU muestra que su informe es político al mencionar 33 veces a Jeanine Áñez

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, denunció que el informe de Derechos Humanos realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, al mencionar 33 veces en su contenido el nombre de la expresidente Jeanine Áñez demuestra que es político, lo que le quita seriedad, nos es objetivo, es sesgado y por eso no merece ser comentado.

“Es un informe que nos preocupa. No tiene la seriedad que tuvo en algún momento este tipo de documentos. Bolivia tiene un serio compromiso con los derechos humanos, no puede ser que mencione a Áñez 33 veces, parece un informe redactado para ella y no de DDHH emitido por EEUU, es una intromisión inaceptable a nuestra soberanía”, señaló el ministro en una entrevista con medios estatales.

Ratificó que Bolivia presentó informes ante diferentes organizaciones internacionales. “Nos sometemos al escrutinio de Naciones Unidas. La CIDH presentó una serie de reportes sobre la salud y garantizó el proceso de Jeanine Áñez, y ha avalado que se respeta su salud y el debido proceso, por lo que EEUU está equivocado. No lo vamos a comentar, la Cancillería ya presentó lo necesario y no merece mayores comentarios”, manifestó.

Sostuvo que hay un elemento político y no uno que cuide los DDHH. Recordó que Áñez tiene dos procesos, los casos de golpe de Estado I y II. “En el primero no tiene acusación, está en indagación, lo que se juzga en el caso golpe II es la ruptura del orden constitucional. No se informa que en ese proceso está de observador el representante del Alto comisionado de DDHH de Naciones Unidas, eso no es noticioso”, lamentó.

Explicó que lo que se discute en el proceso es si hubo sucesión constitucional o no. Los delitos por los que se la procesa son resoluciones contrarias a la CPE e incumplimiento de deberes. “Estamos en la parte de la presentación de pruebas. Estamos ante una visión esquizofrénica del proceso de Áñez. Por un lado dicen que es injusto, y denuncian que hay retardación de justicia. Hablan de que no se presentaron pruebas, que hay retardación de justicia y son ellos los que demoran. Siguen generando incidentes y no permiten que se consolide la memoria, verdad y justicia”.

Los hechos de Sacaba y Senkata no se juzgan, porque debe hacérselo a través de juicio de responsabilidades, para lo que se requiere dos tercios. “Por eso llamamos a los dos líderes opositores, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Está en manos de ellos otorgarle dos tercios de voto para iniciar ese juicio”, dijo.

A pedido del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), el gobierno “transfirió todas nuestras responsabilidades a la Defensoría en el tema de la tortura. Esto para que sean absolutamente independientes. 49 personas murieron en las cárceles en los últimos años, cinco en condiciones que son sometidas a indagación penal, eso quiere decir que nuestras cárceles no son violentas”.

EEUU no se ve a sí mismo en ese país, “Guantánamo es la cárcel más violenta del mundo y EEUU tiene la mayor cantidad de penas de muerte”. Concluyó que no es un informe serio, equivoca cargos de autoridades. “Nuestra posición es que es político´, sesgado y refleja una situación que no es real. No vamos a darle mayor importancia”.