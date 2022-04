Ministro Lima dice que la justicia “no tomó las medidas para preservar la vida y salud” de Aramayo

Escucha esta nota aquí

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este martes que la justicia no asumió las medidas necesarias para preservar la vida y salud de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena que falleció tras siete años detenido preventivamente.

La autoridad nacional considera que los administradores de justicia no actuaron con humanidad, a tiempo de considerar “inadmisible” que una persona tenga que vivir la situación que atravesó el exfuncionario y su familia.

“Hay una justicia que no ha sido humana, que no ha tomado las medidas necesarias para preservar en primer lugar la vida y la salud de este exfuncionario de Estado. La situación que se ha producido es una situación triste, merece que la evaluemos y reflexionemos profundamente”, dijo el titular, de acuerdo a radio Erbol.

La defensa de Aramayo anunció que acudirá a instancias internacionales para denunciar la muerte, debido a que no se le prestó atención oportuna y era sometido a constantes traslados para acudir a audiencias.

“Las acciones serán conjuntas ante organismos internacionales, es falso que recibía atención médica, Régimen Penitenciario ni siquiera se ocupó de darle una aspirina, fueron cómplices de ese maltrato y los traslados intempestivos”, dijo su abogado, Héctor Castellón.

El exdirector afrontaba 256 procesos en su contra, llegó a estar detenido preventivamente en 56 cárceles del país y sufrió un paro cardiorrespiratorio y una falla multiorgánica la semana pasada, permaneciendo en la unidad de terapia intensiva del Hospital Cotahuma, llegando a fallecer esta madrugada por un segundo paro.

“Esta debe ser una muestra de la calidad humana que tenía Marco, no ha fallecido culpable, no importa lo que diga la justicia, no vamos a permitir que esta sea una muerte más, que se la politice, no permitiremos que se acalle este millonario robo al Fondo Indígena”, agregó el jurista.